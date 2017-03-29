В Китае открыто крупнейшее в стране месторождение золота

В китайской провинции Шаньдун открыто крупнейшее в истории страны месторождение золота. Об этом сообщает China News.

По оценкам специалистов, объем запасов драгоценного металла составляет 382,58 тонны, общая стоимость залежей превышает 22 миллиарда долларов.

По данным геологов, толщина золотоносного пласта составляет 67 метров, длина — около двух километров. Среднее содержание драгметалла в породе составляет 4,52 грамма на тонну.

В октябре 2015 года Всемирный совет по золоту (World Gold Council) опубликовал данные, согласно которым Россия занимает седьмое место в мире по запасам драгметалла. Страна владеет 1288 тоннами золота. По этому показателю РФ уступает Китаю (1677 тонн) и опережает Швейцарию (1040 тонн). На первом месте — США (8133 тонны), на втором — Германия (3381 тонна), на третьем — Международный валютный фонд (2814 тонн). Меньше всего золота у Йемена (1,6 тонны).