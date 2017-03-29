Организаторы «Инновации-2017» расширили список номинаций

Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) добавил в национальный конкурс современных художников «Инновация-2017» номинацию «Книга года: история и теория современного искусства». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 29 марта.

Организаторы отметили, что в начале марта, когда открылся прием заявок на «Инновацию-2017», эта традиционная номинация отсутствовала. Учредить ее удалось благодаря финансовой поддержке частного фонда. Денежный приз в категории «Книга года» составит 300 тысяч рублей. Подать заявку на соискание премии в этой номинации можно до 16 апреля на сайте мероприятия.

Таким образом, всего на «Инновации» будет семь основных категорий («Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Книга года», «Региональный проект», «Новая генерация» и «Образовательный проект») и две внеконкурсные («За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России»). Срок окончания приема заявок на остальные номинации был продлен с 31 марта до 7 апреля.

Ежегодная премия «Инновация» в области современного визуального искусства вручается с 2005 года. Конкурс учрежден ГЦСИ в составе музейно-выставочного центра «РОСИЗО».