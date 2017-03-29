В ЦДХ пройдет съезд «Российского форума коллекционеров»

В Москве в Центральном доме художника (ЦДХ) пройдет 2-й съезд ассоциации «Российский форум коллекционеров». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится 30 марта. В рамках форума откроется дискуссионная площадка между коллекционерами и музеями.

Главной темой дискуссии станет совместная работа коллекционеров с музеями и другими учреждениями культуры. Целью такого сотрудничества будет презентация широкой публике редких произведений из частных собраний.

В качестве участников съезда заявлены депутат Госдумы Елена Драпеко, председатель комиссии по историко-культурному наследию и гражданскому обществу России Марина Сирота, директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев и директор ЦДХ Василий Бычков.

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Форум пройдет в рамках 42-го Российского антикварного салона, который открылся в ЦДХ 25 марта и продлится до 2 апреля. На выставке представлены ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства, императорский и советский фарфор, памятники иконописи, скульптуры, библиографические и нумизматические редкости и антикварная мебель.