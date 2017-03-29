Bloomberg сообщил о переговорах по массовой модернизации индийских танков Т-90С

Индия начала переговоры с Россией о многомиллионном контракте на модернизацию танков Т-90С. Об этом сообщает Bloomberg.

Существенное продвижение по вопросу произошло, как уточняет агентство, 17-18 марта на российско-индийской промышленной конференции, в которой приняли участие свыше 250 представителей оборонного комплекса обеих стран.

Поставки танков Т-90С велись в Индию на основании нескольких контрактов. В 2001 году «Уралвагонзавод» передал индийским военным 124 готовых танка и машинокомплекты для сборки еще 186. В 2004-м было подписано соглашение о развертывании лицензионной сборки в Индии 1000 машин этого типа. В 2007-м «Уралвагонзавод» дополнительно продал Индии 124 танка и 223 машинокомплекта.

По оценке специалистов Центра анализа стратегий и технологий, реализация контракта на лицензионный выпуск ведется очень медленно: 1000 танков должны были быть собраны к 2020 году, однако с 2009-го индийская армия получила по этой линии не более 200 машин и к указанному сроку получит еще около 400.

В 2016 году появились сообщения о подписании нового контракта на закупку 464 танков более новой версии Т-90СМ.