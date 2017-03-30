Пойман шантажирующий Apple хакер

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) арестовало 20-летнего мужчину по подозрению в шантаже компании Apple. Об этом сообщает Motherboard.

По данным издания, задержанный является членом хакерской группировки Turkish Crime Family. Его подозревают в вымогательстве и хакерском взломе.

Представители группировки сообщили изданию, что один из их членов не выходит на связь.

«Сейчас его обвиняют в создании и управлении всей группировкой. Его друг был у него дома во время обыска, он сумел заснять почти все на видео и прислал его нам», — говорилось в сообщении Turkish Crime Family.

Журналисты отмечают, что просмотрели ролик с рейдом, но предпочли не публиковать его на сайте издания.

В середине марта сообщалось, что хакеры потребовали от компании Apple выкуп в размере 75 тысяч долларов, в противном случае они грозились стереть данные 300 миллионов аккаунтов по всему миру.