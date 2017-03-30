Союз композиторов России оказался на грани банкротства

Союз композиторов России находится на грани банкротства из-за непрозрачной работы менеджмента. Об этом объявил председатель организации, народный артист России Рашид Калимуллин, передает ТАСС в четверг, 30 марта.

«Сегодня задолженность Союза композиторов России перед налоговыми органами составляет более семи миллионов рублей, а задолженность перед Мосэнерго — 972 тысячи рублей, то есть организация оказалась на грани банкротства», — заявил Калимуллин на экстренном заседании секретариата союза.

Руководство организации приостановило полномочия зампреда по финансовым и хозяйственным вопросам. На съезде, который запланирован на 11 мая, будет утвержден новый устав и органы управления союза.

Калимуллин объяснил, что его заместитель с 2004 года «ни разу не предоставлял членам организации отчетов о финансовом положении дел союза». «Композиторы были полностью лишены информации о финансово-хозяйственной деятельности их профильной организации», — отметил он.

Народный артист России, пианист Денис Мацуев призвал сохранить Союз композиторов, назвав его величайшей организацией. «Нужно соединить поколения и решить эту историю на самом высшем уровне, на уровне Министерства культуры. Я готов ходатайствовать и участвовать, обязательно разберусь в этом вопросе», — сказал Мацуев Национальной службе новостей (НСН).

Союз композиторов России объединяет профессиональных музыкантов из 48 регионов страны. Организация является правопреемником Союза композиторов РСФСР, основанного в 1960 году. Первым его председателем являлся советский пианист Дмитрий Шостакович.