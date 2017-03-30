Перевозящую шкафы вместо пациентов скорую помощь сняли на видео в Подмосковье

Полиция Московской области проверяет информацию о бригаде скорой помощи, перевозящей в автомобиле не пациентов, а мебель. Снятое очевидцами видео публикует в четверг, 30 марта, телеканал РЕН ТВ.

В ролике несколько мужчин грузят шкаф в машину скорой помощи. При виде камеры они смущаются, но продолжают заталкивать его в автомобиль.

Жители дома, возле которого было снято видео, рассказали, что таким необычным способом перевозки пользуется их соседка, сдающая квартиру. По их словам, жильцы меняются почти каждый месяц, а с помощью скорой хозяйка помогает им перевозить старую мебель.