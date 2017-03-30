Число сирийских беженцев в близлежащих странах превысило пять миллионов человек

Общее число сирийских беженцев в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте превысило пять миллионов человек. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Reuters со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Отмечается, что свыше 488 тысяч сирийцев размещены в специальных лагерях.

На протяжении 2016 года ООН сообщала о 4,8 миллиона сирийских беженцев. Однако с начала 2017-го их число возросло.

В Анкаре неоднократно отмечали, что свыше трех миллионов просителей убежища Турция приняла на своей территории.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. В противостоянии участвуют правительственные войска, оппозиционные силы, исламистские группировки и террористы, в том числе боевики запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство».