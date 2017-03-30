В СБУ поведали о перехвате инструкций по подготовке акций протеста подо Львовом

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что были осведомлены о готовящемся блокировании дороги во Львовской области из-за обстрела польского генконсульства в Луцке благодаря перехваченным инструкциям по подготовке дискредитирующих страну акций. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что в руки львовских полицейских попали электронные указания относительно подготовки протестных выступлений, направленных на дискредитацию Украины и их освещение в средствах массовой информации.

По утверждению руководителя Нацполиции во Львовской области Валерия Середы, 29 марта группа из 150 человек, перекрывшая движение на автотрассе Львов — Варшава, действовала согласно этим «инструкциями российских спецслужб». Он отметил, что среди участников акции не было ни одного представителя польской общины, а за участие в ней раздавали от 50 до 200 гривен (от 100 до 420 рублей).

«Сознательных людей там не было. Заказчиков мы отслеживаем», — заявил Середа. По его словам, митингующие снимали свои действия квадрокоптером, чтобы впоследствии передать видео СМИ.

В свою очередь, начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что спецслужба знала об акции протеста на украинско-польской границе заранее и следила за ее подготовкой, чтобы выявить заказчиков. «Акция должна была продлиться до 22 часов», — отметил Ткачук. Он добавил, что в ходе митинга планировалось силовое сопротивление стражам порядка.

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29 марта сообщалось, что активисты польской общины Львовской области перекрыли трассу Львов — Варшава. На выложенном в сеть видео запечатлено, как группа людей под польскими флагами перекрывает дорогу. На одном из плакатов написано «Волынь (историческая область на северо-западе Украины, где проживает значительное польское меньшинство — прим. «Ленты.ру») в сердцах».

Ранее в тот же день СБУ объявила о российском следе в обстреле генконсульства Польши в Луцке. «Провокации против Республики Польша, что время от времени случаются на Украине, выгодны лишь одной стороне — Российской Федерации, почерк которой видно издалека», — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли генеральное консульство Польши в городе Луцке. Польский МИД в связи с этим инцидентом вызвал посла Украины в Варшаве и уведомил о направлении ноты протеста Киеву.