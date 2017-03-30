Тополь убил водителя и пассажира КамАЗа в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону рухнувший на дорогу тополь убил водителя КамАЗа и его пассажира. Видео инцидента публикует телеканал «360».

Инцидент произошел 27 марта. Массивное дерево упало на дорогу в момент, когда там проезжал грузовик и буквально смяло его кабину. 34-летний водитель и его 56-летний пассажир скончались на месте. Вытащить их тела спасателям удалось только с помощью специального оборудования.

Региональное управление Следственного комитета ведет доследственную проверку по факту происшествия. Причина падения дерева устанавливается.