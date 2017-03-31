Вышел русскоязычный трейлер продолжения «Планеты обезьян»

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала на своем YouTube-канале русскоязычный трейлер фильма «Планета обезьян: Война», третьей части обновленной франшизы. В ленте рассказывается о противостоянии войска разумных приматов под предводительством шимпанзе Цезаря (Энди Серкис) и армии людей во главе с Полковником (Вуди Харрельсон).

Премьера картины режиссера Мэтта Ривза («Монстро», «Впусти меня. Сага») намечена на 13 июля.

Первый фильм «Планета обезьян» вышел в 1968 году. Он был снят по мотивам одноименного романа французского писателя Пьера Булля. Всего в оригинальной франшизе семь лент. В 2011 году состоялась премьера ремейка под названием «Восстание планеты обезьян». Вторая картина обновленной серии, «Планета обезьян: Революция», вышла в 2014-м.