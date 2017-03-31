В Госдуме отметили успехи США на пути демонизации России

Взаимодействие России и США по линии военных ведомств продолжает ухудшаться, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя намерение Вашингтона провести учения с участием русскоговорящих статистов. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 31 марта.

«Говорить с оптимизмом о возрождении каких-то контактов по линии военных ведомств не приходится», — сказал парламентарий.

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Красов напомнил, что американские власти не первый год считают Россию главной угрозой для безопасности страны. «Они очень сильно преуспели в плане демонизации Российской Федерации», — подчеркнул он, добавив, что страны НАТО «наперегонки друг с другом пытаются очернить» Москву.

Ранее в пятницу член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков заявил, что планы стран НАТО провести военные учения с участием русскоговорящих статистов в Германии свидетельствуют о наличии серьезных враждебных намерений в отношении России.

30 марта стало известно, что сотрудничающее с НАТО и Вооруженными силами США кадровое агентство набирает актеров на роль русских для учений, начало которых намечено на 28 апреля. Отмечалось, что они будут играть фермеров или владельцев магазинов.

13 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что фильм канала CNN «Самый могущественный человек в мире», посвященный Владимиру Путину, носит критический характер. По его мнению, было бы слишком оптимистично думать, что отдельное СМИ «может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона», который превалирует в США по отношению к России.