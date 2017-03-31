Американскому школьнику запретили прийти на выпускной бал с бабушкой

В городе Юфола (штат Алабама, США) администрация школы не разрешила пожилой местной жительнице прийти на выпускной бал внука, сообщает телеканал WTVM.

По традиции выпускник может привести с собой на торжественный вечер одного спутника, и 18-летний Брайс Мэйн (Bryce Maine) воспользовался этим правом, пригласив бабушку. Это решение он объяснил тем, что у нее в свое время не было подобного торжества и он хочет подарить ей праздник.

Директор школы Стив Хокинс (Steve Hawkins) посоветовал юноше взять с собой кого-нибудь помоложе. Он сослался на свод правил учебного заведения, в котором указано, что посещать подобные мероприятия могут лишь ученики и их спутники, если тем не исполнилось 20 лет. «Мы каждый год отказываем ученикам в просьбах привести на балы взрослых», — заявил Хокинс, добавив, что это сделано в целях безопасности.

На решение директора не повлиял даже тот факт, что для торжества уже было приобретено бальное платье. В ответ школьник создал в соцсетях хештег #letnannygotoprom с призывом пустить пожилую родственницу на праздник, который состоится 8 апреля.