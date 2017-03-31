В Индии отметили маратхский новый год метанием навоза

В индийской деревне Каируппала (штат Андхра-Прадеш) сотни жителей отметили Новый год по календарю маратхов традиционной забавой — метанием друг в друга шаров, сделанных из коровьего навоза. Видео церемонии публикует Ruptly. Как правило, ежегодно в результате празднования несколько человек получают травмы, но люди верят, что попадание шаром из навоза приносит здоровье и богатство и предотвращают засуху.

Маратхский Новый год, известный в штатах Карнатака и Андхра-Прадеш как Угади, а в Махараштре как Гуди-падва, отмечается в первый день месяца чайтра по индуистскому лунному календарю. В каждом штате его празднуют на свой лад, нередко в церемониях используется навоз коров, которые в индуизме считаются священными животными.