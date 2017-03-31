«Афиша-Рестораны» угостит москвичей высокой кухней за 1500 рублей

С 29 марта по 9 апреля в Москве проходит неделя Moscow Restaurant Week. Об этом сообщили редакции «Ленты.ру» организаторы мероприятия.

Во время мероприятия можно будет продегустировать кухню лучших столичных ресторанов всего за 1500 рублей. В программе участвуют 55 ресторанов Москвы. Официальный гид и сервис по бронированию недели — приложение «Афиша-Рестораны».

«Мы решили внести в ресторанную жизнь новую традицию — на сегодняшний день, буквально несколько ресторанов в Москве устраивают воскресные бранчи. Гости идут в ресторан на бранч, потому что знают, что там будет особое меню. Обычно это меню наполнено гастрономическим смыслом и прекрасно подходит для неспешного воскресного дня, много блюд рассчитаны на компанию, да и вообще, вся еда бранчей, обычно очень комфортная. 9 апреля участники ресторанной недели пригласят своих гостей на разнообразные бранчи по всему городу», — комментирует основатель Moscow Restaurant Week Игорь Губернский.