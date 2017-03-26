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Гостей Barvikha Hotel & Spa посадят на диету

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Расположенный в Barvikha Hotel Spa спа-центр Espace Vitalite Chenot предложил клиентам методику доктора Анри Шено, которая применяется в его центре Espace Henri Chenot в Мерано (Италия). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 26 марта.

Основанная на современных научных разработках и традициях китайской медицины методика включает индивидуальные спа и фитнес-программы и систему диетического питания Biolight-меню, разработанная в Espace Henri Chenot. Biolight-меню состоит из низкокалорийных, приготовленных по рецептам Доминик Шено. По словам создательницы диеты, питание по этой системе помогает добиться глубокого очищения организма и усилить благотворное воздействие спа-процедур.

Главные ингредиенты блюд — экологически чистые продукты. Они готовятся по специальной технологии, позволяющей сохранить все полезные микроэлементы и вкусовые качества. На каждый день недели разработано сбалансированное меню для завтрака, обеда и ужина. Блюда могут быть поданы в спа-центре, номере или лобби Barvikha Hotel & Spa, а также упакованы для употребления за пределами отеля.

Barvikha Hotel & Spa — дизайн-отель в Барвихе, построенный по проекту итальянского архитектора Антонио Читтерио. Начал работать в 2008 году, является членом всемирной ассоциации The Leading Hotels of the World.

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