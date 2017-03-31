В России появилась японская омолаживающая косметика

Компания Japan Bio Products представила в России свою омолаживающую космецевтическую линию GHC Ultimate AA. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в пятницу, 31 марта.

В основе средств линейки (увлажняющего лосьона-геля, крема для лица с гиалуроновой кислотой, крема для области глаз, геля-сыворотки с сахарозой и скваланом) — антивозрастные компоненты: нано-пептиды, выделенные из гидролизата плаценты человека. Пептиды заключены в нано-сферы, схожие с клетками человека, и проникают во все слои кожи, оказывая омолаживающее действие.

Линейка средств продается эксклюзивно в ЦУМе.

Корпорация Japan Bio Products Co., Ltd., основана в 1954 году в Японии. Разрабатывает средства антивозрастного ухода на основе биоактивных веществ, выделенных из плаценты человека и животных. Деятельность компании регулируется японским министерством здравоохранения.