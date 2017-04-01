Австрийская авиакомпания отказалась от восьмиминутного рейса

Австрийская авиакомпания People's Viennaline отказалась от самого короткого в мире рейса. Причиной такого решения стал низкий спрос на услуги перевозчика. Об этом сообщает таблоид Berliner Kurier.

Последний рейс по маршруту Санкт-Галлен-Альтенрайн (Швейцария) — Фридрихсхафен (Германия) запланирован на 14 апреля. «Определенное развитие прослеживалось, но мы не вышли на планируемый пассажирооборот», — сказал владелец People's Viennaline Маркус Копф.

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Доставлять пассажиров из швейцарского аэропорта Санкт-Галлен-Альтенрайн в воздушную гавань Фридрихсхафена People's Viennaline начала 2 ноября 2016 года. Протяженность маршрута — около 21 километра, время полета — 8 минут, стоимость билета — 40 евро туда и обратно.

Авиакомпания People's Viennaline основана в 2010 году. Она базируется в аэропорту Санкт-Галлен-Альтенрайне и выполняет в основном чартерные рейсы в Хорватию, Италию и Испанию. Штаб-квартира компании расположена в Вене. Авиапарк перевозчика состоит из двух пассажирских самолетов: Embraer 170 и Embraer 145.