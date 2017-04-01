Индийский флот списал советские противолодочные самолеты Ту-142М

ВМС Индии провели торжественную церемонию списания противолодочных самолетов дальнего действия Ту-142М, сообщает пресс-бюро Минобороны Индии.

Самолеты, полученные в 1980-х годах из Советского Союза, были заменены на американские P-8I Poseidon. По планам командования индийского флота, один из списанных Ту-142 будет помещен в авиационный музей.

Торжественная церемония списания трех последних самолетов Ту-142М прошла на авиабазе военно-морских сил Индии Раджали в штате Тамилнад. В ней принял участие начальник штаба ВМС адмирал Сунил Ланба, и начальник восточного командования ВМС вице-адмирал Бишт.

Сунил Ланба высоко оценил качества и заслуги Ту-142, за время эксплуатации в составе авиации ВМС Индии налетавших более 30 тысяч часов без аварий и серьезных поломок. В частности, он отметил их роль в операции «Кактус» в 1988 году, когда только что поставленные из СССР самолеты использовались для поисков боевиков из организации «Тигры освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ), готовивших военный переворот на Мальдивских островах. Также Ту-142 использовались в ходе операций «Вижай» и «Паракрам» во время пограничных конфликтов с Пакистаном в 1998 и 2001-2 годах и активно привлекались к борьбе с пиратством в Аденском заливе и Аравийском море с 2011 года до настоящего времени.

Восемь самолетов Ту-142М были получены Индией из СССР в 1987-88 годах. За время службы самолеты прошли две серии модернизаций в 1990-х и второй половине 2000-х годов, получив усовершенствованное радиоэлектронное оборудование и дополнительное вооружение, включая противокорабельные ракеты Х-35 комплекса «Уран». В настоящее время машины этого типа остаются на вооружении в России — авиация ВМФ РФ эксплуатирует 15 самолетов Ту-142М3.