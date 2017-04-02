Хиддинк отказался возглавить «Лестер»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк отказался возглавить английский «Лестер Сити». Слова голландского специалиста приводит The Telegraph.

«Я ответил им отказом», — заявил Хиддинк. Он рассказал, что предложил руководству довериться исполняющему обязанности главного тренера Крэйгу Шекспиру — помощнику прежнего наставника Клаудио Раньери.

«Крэйг Шекспир знает клуб, знает игроков. К счастью, я был прав», — отметил Хиддинк.

Раньери, в прошлом сезоне приведший команду к титулу чемпионов Англии, 23 февраля покинул клуб после значительного ухудшения результатов в нынешнем сезоне. Под руководством Шекспира команда выиграла четыре матча чемпионата Англии из четырех.

Раньери возглавил «Лестер» летом 2015 года. По итогам 2016-го он был признан лучшим тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством в 2008 году россияне завоевали бронзовые медали чемпионата Европы. Последним место работы 70-летнего голландца был лондонский «Челси», откуда он ушел осенью 2016 года.