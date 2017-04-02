Смотритель храма в Пакистане убил 20 прихожан

Смотритель одного из храмов в пакистанском городе Саргодха провинции Пенджаб вместе со своими сообщниками забил дубиной и зарезал как минимум 20 прихожан, еще четыре человека были ранены. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным полиции города, полученным от выживших, смотритель Абдул Вахид приглашал жертв в храм по телефону и принимал их по одному в изолированной комнате. Там он угощал гостей едой с подмешанным сильнодействующим наркотиком, после чего снимал с них одежду и избивал их дубиной или резал мачете.

«50-летний Абдул Вахид признался, что убил этих людей, потому что думал, что они хотят покончить с ним. У подозреваемого четко прослеживается паранойя и психоз», — рассказал начальник местной полиции Зульфикар Хамид.

В феврале в Мьянме арестовали настоятеля буддийского монастыря, прятавшего в храме более 4,6 миллиона таблеток метамфетамина. В полиции были шокированы инцидентом — ранее они никогда не сталкивались со священнослужителями, занимающимися наркоторговлей.