«Ласточку» закидали камнями в Подмосковье

В Подмосковье группа хулиганов забросала камнями электропоезд «Ласточка», следовавший из Нижнего Новгорода в Москву. Никто из пассажиров не пострадал, одно из окон состава выбито, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Известно, что внешняя сторона разбитого стеклопакета пошла трещинами, но выдержала удар. Инцидент произошел 2 апреля в 14:30 на перегоне Купавна — Железнодорожный Горьковского направления МЖД. На движение поезда происшествие не повлияло, задержек пригородных поездов не последовало.

«Железнодорожники инициировали обращение в правоохранительные органы с целью установления личности хулиганов и привлечения их к ответственности», — говорится в сообщении МЖД.

В сентябре 2016 года хулиганы в Подмосковье забросали камнями товарный вагон и попали машинисту в голову. Инцидент произошел на станции Нара Киевского направления.