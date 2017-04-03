В Петербурге выступит Соуйти Тэрада

В Санкт-Петербурге пройдет очередное событие из серии вечеринок Off от организаторов фестиваля Present Perfect Festival. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На мероприятии, которое получило название Rooms, выступят такие исполнители, как Marco Bernardi, Lake Haze, Art Crime, DJ Normal 4, а также японский композитор Соуйти Тэрада.

Вечеринка пройдет 22 апреля на территории центра дизайна Artplay.

Билеты можно приобрести на сайте.

Всего в цикле Off — пять событий на 2017 год. Первое из них, Unlock, состоялось 23 февраля. Тогда в Петербурге выступили голландский электронщик Legowelt, лос-анджелесский техно-продюсер родом из Гватемалы Silent Servant и американский композитор Рон Морелли.