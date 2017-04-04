СМИ рассказали о смерти краснодарца после экзамена в ОМОН

Житель Краснодара, получивший травмы на вступительных испытаниях ОМОН в 2016-м, скончался в больнице в феврале этого года. Об этом сообщает портал news-r.ru.

О кончине 32-летнего Сергея Мухина стало известно только во вторник, 4 апреля. Судмедэксперты в официальном заключении назвали причиной смерти травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая сообщила порталу, что в настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мухин 29 февраля прошлого года участвовал в спарринге по рукопашному бою при приеме на службу в краснодарское отделение ОМОН. Мужчина был госпитализирован с травмами в бессознательном состоянии. За время, проведенное в больнице, он перенес девять операций, также ему удалили половину черепа. Через несколько месяцев после вступительных испытаний его состояние постепенно улучшилось, но позже начались послеоперационные осложнения, из-за которых он впал в кому.

Сообщается, что сразу после избиения Мухина правоохранительные органы начали проверку по факту «нанесения телесных повреждений сотрудниками ОМОН ГУ МВД России по Краснодарскому краю». Позже родственникам мужчины пришло уведомление, в котором сообщалось, что в возбуждении уголовного дела отказано.