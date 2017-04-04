В Букингемском дворце покажут тотемный столб и бисерный трон Елизаветы II

В Букингемском дворце в Лондоне пройдет выставка подарков, которые в разное время получала королева Великобритании Елизавета II. Как сообщает ITV, посетителям покажут около 250 презентов, в том числе созданный канадскими индейцами тотемный столб, знак лондонского метрополитена «Букингемский дворец», украшенный бисером трон, преподнесенный в 1956 году народом Нигерии.

Подарки королеве вручали во время зарубежных поездок, официальных мероприятий, государственных визитов. По закону презенты нельзя продавать или обменивать: все они становятся частью королевской коллекции.

Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет, после кончины своего отца короля Георга VI в 1952 году. Она побила рекорд своей прапрабабки Виктории и стала самой долгоправящей королевой за всю британскую историю: на троне она находится уже более 63 лет.

В 2016 году, когда королеве исполнилось 90 лет, в Великобритании прошла масштабная выставка ее платьев и украшений. На обозрение посетителей представили платья и костюмы королевы, в которых она появлялась на официальных мероприятиях с 1940-х годов. В экспозицию вошли более 150 предметов гардероба, а также сумки, шляпы и украшения. Среди экспонатов платье из голубого шелка, которое Елизавета надела на встречу с норвежским королем Олафом, а также черное бархатное платье во время визита Папы Иоанна Павла II.