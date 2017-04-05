Абэ назвал провокацией очередной пуск северокорейской ракеты

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал очередное испытание северокорейской баллистической ракеты в Японском море серьезной провокацией. Об этом сообщает Japan Times.

«Это явно нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, подобные действия неприемлемы», — сказал Абэ.

По его словам, Япония в тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей предпримет все возможные шаги для защиты населения «от любых возможных нападений», учитывая возрастающую агрессию со стороны КНДР.

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Издание обращает внимание, что Пхеньян провел очередное ракетное испытание в канун намеченного на 6 и 7 апреля саммита лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, на котором, как ожидается, тема оружейных программ Северной Кореи будет одной из ключевых.

Ранее 5 апреля сообщалось, что КНДР запустила в сторону Японского моря «неопознанную ракету» из района портового города Синпо на восточном побережье страны.

Месяцем ранее Северная Корея провела пуски нескольких ракет, назвав это учениями по нанесению ударов по американским базам в Японии. Эти испытания нарушают резолюции Совбеза ООН.