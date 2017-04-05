ЦБ ввел временную администрацию в Темпбанк

ЦБ со среды, 5 апреля, вводит временную администрацию в столичный Темпбанк в связи с неустойчивым финансовым положением организации, а также наличием угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Временная администрация будет функционировать шесть месяцев. Ее первоочередной задачей «является проведение обследования финансового положения банка», сообщил ЦБ.

Банк России также ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Темпбанка. Это является страховым случаем, выплаты компенсаций вкладчикам начнутся в течение двух недель.

4 апреля ЦБ начал проверку в Темпбанке. Ожидалось, что она продлится до конца месяца.

Темпбанк был основан в 1989 году. Является универсальной финансовой организацией, работающей с частными и корпоративными клиентами. Входит в третью сотню российских банков по размеру активов. Участник системы страхования вкладов.