Культура
 

Сыгравшему ремикс призыва к намазу диджею пригрозили убийством

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Британский диджей Dax J, сыгравший ремикс призыва к мусульманской молитве в ночном клубе курортного города Набуль в Тунисе, стал получать угрозы физической расправы от неизвестных людей. Об этом пишет NME.

Dax J удалил свои страницы в социальных сетях. Ранее он принес публичные извинения за свой сет, заявив, что не намеревался никого оскорбить.

Организаторы концерта подчеркнули, что «диджей не понимал, что его трек может оскорбить мусульманскую публику».

4 апреля сообщалось, что клуб, в котором выступал Dax J, был закрыт властями, а его администратора задержали за «нарушение моральных норм и публичное оскорбление скромности». Это произошло после того, как видео с концерта, где диджей сыграл танцевальную версию азана, оказалась в сети. По факту произошедшего проводится расследование.

Видео: Techno Moves / YouTube

Азан — призыв к намазу, обязательной молитве в исламе, обычно возвещается с минарета мечети.

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