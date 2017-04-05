Москвичам позволят жаловаться на врачей скорой помощи при помощи QR-кодов

В Москве машины скорой помощи снабдят QR-кодами, чтобы позволить пациентам оправлять жалобы. Об этом в размещенном на сайте московской мэрии интервью сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Такие коды появятся на машинах всех врачебных бригад скорой и неотложной помощи, выезжающих на вызовы и к москвичам, и к гостям столицы», — отметил Хрипун. По его словам, метки должны появиться до начала Кубка конфедераций.

Планируется, что QR-коды будут направлять пациентов на сайт станции скорой помощи, где они смогут оставить главврачу сообщение о качестве медобслуживания.

Кубок конфедераций — футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА, пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

