Путин удивился росту торговли между Россией и Узбекистаном

Торгово-экономические связи России и Узбекистана активизировались за последние четыре месяца, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС в среду, 5 апреля.

«Надо отметить, что в целом мы держим торговый оборот на высоком уровне. По некоторым позициям он растет просто удивительным образом», — сказал Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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В частности, по словам российского лидера, товарооборот в сфере сельского хозяйства вырос более чем в два раза. Путин также отметил, что подготовленный к визиту Мирзиёева пакет российско-узбекистанских соглашений говорит о новом шаге в развитии отношений двух стран.

Мирзиёев приехал в Москву 4 апреля. Он вступил в должность президента республики 14 декабря прошлого года и впервые посещает Россию в статусе президента Узбекистана.

Досрочные президентские выборы в Узбекистане проводились после того, как в сентябре 2016-го скончался 78-летний глава государства Ислам Каримов.