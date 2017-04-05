Счетная палата пригрозила заблокировать счета «Автодора»

Счетная палата вынесла предписание компании «Автодор» из-за срывов сроков строительства третьего и четвертого участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом сообщил аудитор ведомства Валерий Богомолов, передает Rambler News Service.

«В случае невыполнения данного предписания коллегией Счетной палаты по согласованию с Госдумой может быть принято решение о приостановлении всех видов операций по ее счетам, то есть практически будет остановлено финансирование», — сказал он. Аудитор уточнил, что предписание должно быть исполнено до 30 декабря 2017 года.

Коллегия Счетной палаты ранее рассмотрела результаты проверки использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), направленных на финансирование строительства ЦКАД, и обнаружила недостатки при выполнении проекта.

5 апреля министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов усомнился в том, что строительство Центральной кольцевой автодороги завершится, как планировалось, в 2018 году.

В январе Счетная палата сообщала, что сдача третьего и четвертого участков дороги перенесена на 2019-й. При этом первую очередь проекта могут завершить до конца текущего года.

Претензии к работе «Автодора» по проекту ЦКАД возникли у Счетной палаты еще в 2015 году. Тогда надзорное ведомство обвинило компанию в том, что полученные на строительство из ФНБ 21,7 миллиарда рублей не использовались по назначению, остались на депозитах Газпромбанка и на них начислялись проценты.

Строительство Центральной кольцевой автодороги в Московской области — крупнейший российский инфраструктурный проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. ЦКАД будет пролегать в 50 километрах от МКАД и практически продублирует Малое бетонное кольцо. Длина новой трассы составит 320 километров. Дорогу планирует полностью запустить в эксплуатацию к 2025 году. Ее общая стоимость составляет около 300 миллиардов рублей, половину из которых выделят из Фонда национального благосостояния.

