В США пропавший кот вернулся домой через два с половиной года

Жительница американского города Ванакью, штат Нью-Джерси, нашла кота, который сбежал больше двух лет назад. Об этом сообщает издание The Record.

Пропавшего кота нашли в 15 километрах от прежнего дома после снежной бури. Его фотографии, опубликованные в Facebook местным приютом для животных, попались на глаза хозяйке. Чтобы убедиться в том, что это действительно ее питомец, она приехала к нему с его любимой игрушкой.

Женщина рассказала журналисту The Record, что позвала кота по имени: «Джимми, это ты, дружок?» «Он тут же подошел, боднул меня и ткнулся носом в игрушку», — говорит она. Визит закончился возвращением кота в родной дом.

Джимми пропал в сентябре 2014 года. Он не вернулся после того, как вечером его выпустили на улицу погулять. Хозяева искали его в окрестностях, развешивали объявления, ходили в полицию и приюты для животных, но безрезультатно.

В 2016 году сообщалось, что жительнице британского города Харрогейт вернули кота, который пропал 14 лет назад.