Видеореклама в Рунете за 2016 год выросла на 19 процентов до 6,6 миллиардов рублей, а по итогам 2017 года объем этого сегмента может превысить 7,8 миллиарда рублей. Об этом на итоговом семинаре по digital video IAB сообщил руководитель службы рекламных продуктов IMHO Николай Киселев.

По его словам, видеореклама по-прежнему остается самым быстрорастущим сегментов в Интернете, опережая баннеры и другие рекламные форматы. В свою очередь, руководитель отдела видеорекламы IMHO Любовь Ячкова отметила, что одним из трендов 2017 года года является качество видеоинвентаря.

По ее словам, размещение в профессиональном лицензионном контенте, например, в онлайн-кинотеатрах, стоит дороже, чем размещение в пользовательском контенте или тем более на пиратских сайтах.

«Но если к дешевой цене применить показатель вьюабилити ( рынок 55 процентов, премиальный инвентарь 89 процентов) и фрода ( рынок 15 процентов, премиальный инвентарь менее 1 процента), то цена видимого показа на реально существующего пользователя выйдет дороже, чем покупка премиального трафика, при этом нет никаких репутационных рисков связанных с окружением плеера и контентом», — подытожила Ячкова.

В IMHO также отметили, что доля видеорекламы от ТВ-бюджетов в 2017 году может составить 4,7 процента.