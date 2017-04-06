В петербургской многоэтажке прогремел взрыв

В 16-этажном жилом доме на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате из здания вырвало часть облицовки стены, сообщает с места событий корреспондент телеканала «Звезда».

Причина взрыва не уточняется.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев пишет, что было два хлопка. Упавшими обломками был поврежден стоящий возле здания автомобиль.

В то же время глава Невского района Константин Серов заявил «Фонтанке», что взрывов в доме не было. Подобные предположения не подтвердили и в МЧС, передает «Интерфакс». Комментариев о клубах дыма, которые видны на снимках, власти не давали.

Жильцов эвакуируют, сообщает РИА Новости. По данным экстренных служб, пострадавших нет.

Утром 6 апреля в жилом доме на Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга было найдено и обезврежено взрывное устройство. По словам местных жителей, около пяти утра люди услышали шум выламываемой двери на восьмом этаже. Жильцы утверждают, что сотрудники правоохранительных органов изначально выламывали дверь в квартиру, которую снимали приезжие из Средней Азии.