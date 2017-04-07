В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован торговый центр «Афимолл Сити»

Московский торговый центр «Афимолл Сити» эвакуирован из-за угрозы взрыва. Здание покинули все сотрудники и посетители ТЦ. Об этом в пятницу, 7 апреля, пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу торгового комплекса.

По предварительным данным, о наличии в здании бесхозного предмета сообщил несовершеннолетний. Торговый центр осматривают сотрудники полиции и МЧС.

Телеканал «360» опубликовал видео с места происшествия.

Видео: Телеканал 360

Угроза взрыва была также объявлена в «Афимолл Сити» 13 февраля 2016 года, когда там должен был пройти отбор участниц конкурса «Мисс Россия», передает сетевое издание m24.ru. ТЦ был эвакуирован. Информация о взрывном устройстве тогда не подтвердилась, сообщало агентство городских новостей «Москва».