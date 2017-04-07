Власти Швеции задержали подозреваемого в наезде на толпу в Стокгольме

Шведские полицейские задержали мужчину, который за рулем грузовика протаранил толпу на Дроттнинггатан, главной пешеходной улице Стокгольма. Об этом заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен, его заявление передает Expressen TV.

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Глава шведского кабмина также заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки. Кроме того, в компании Spendrups заявили, что при совершении нападения использовался их автомобиль — клиент вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.

По уточненным данным, в результате наезда погибли пять человек, точное число раненых неизвестно.

