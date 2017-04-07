Полковник украинской медслужбы предрек свержение Порошенко ветеранами АТО

Украинские силовики, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе, готовы устроить новую революцию в стране. Об этом в интервью порталу Online.ua сказал замначальника Военно-медицинской академии по клинической работе, полковник медицинской службы Украины Владимир Стеблюк.

«Массовых суицидов не будет. Будет другое. Вспышки агрессии — да. Революционные какие-то действия — да», — предположил Стеблюк.

Он добавил, что для нового госпереворота на Украине существует две главные причины. Первой он назвал продолжающуюся гибель военнослужащих на линии соприкосновения в Донбассе. «Они сидят в окопах. А окопы — давно пристреляны. Настолько, что попадание — 100 процентов. Где-то там не скрылся глубоко — все, ты погиб под обстрелом. Это не война. Это убийство идет. Это — расстрел», — пояснил он. Второй возможной причиной, по мнению Стеблюка, является то, что киевские власти и олигархи «зарабатывают на войне».

Материалы по теме «К Порошенко скоро придут с оружием» Бывший депутат Рады Олейник — о новом госперевороте на Украине

21 марта в интервью «Ленте.ру» бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что свержение президента Украины Петра Порошенко может произойти в конце апреля или в мае. По его словам, вероятность этого составляет 60-70 процентов. Он также отметил, что против Порошенко сейчас ведут игру три влиятельных политических клана. Одну влиятельную группировку возглавляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, в другую входят объединенные радикалы, третью составляет клан под руководством главы МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

Порошенко стал главой государства после масштабных акций протеста зимой 2014 года. В ходе Майдана (Евромайдана) в стране произошла насильственная смена власти, беспорядки привели к бегству действовавшего президента Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами парламента.