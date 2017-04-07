Доходы Московской филармонии от продажи билетов выросли вдвое

Доходы Московской филармонии от продажи билетов на музыкальные концерты увеличились вдвое за последние несколько лет. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил генеральный директор учреждения Алексей Шалашов, передает ТАСС.

«За последние несколько лет в два раза повысились наши доходы от продажи билетов. Конечно, они и дали возможность направить 270 миллионов на гонорары», — сказал он.

«И федеральные коллективы, и солисты — сегодня целое поколение молодых музыкантов сохранилось для России именно потому, что у них есть гарантированный заработок нисколько не меньший, чем они имели бы где-то в других странах», — добавил Шалашов.

Директор филармонии подчеркнул, что многие эмигрировавшие музыканты начали возвращаться в Россию. В качестве примера он привел пианиста Бориса Березовского, который долгое время проживал в Лондоне и Брюсселе.

В январе сообщалось, что российские филармонии подготовили на продажу в 2017 году более 200 тысяч абонементов. В прошлом сезоне Московская филармония установила абсолютный рекорд — в первую ночь продаж было куплено 100 тысяч годовых билетов.