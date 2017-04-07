США и НАТО убедили власти Косово прислушаться к сербам и повременить с армией

Власти Косово не будут создавать профессиональную армию в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, повременить с созданием полноценных вооруженных сил решил президент Хашим Тачи. Он послал письмо в парламент и призвал депутатов не выносить этот вопрос на голосование, чтобы западные дипломаты могли убедить сербское население Косово согласиться с этими мерами. Тачи добавил, что рано или поздно армия все равно будет создана.

Как отмечает агентство, на таком решении настаивали в США и НАТО, которые боятся, что односторонние действия властей без учета мнения косовских сербов могут разрушить хрупкий мир в регионе.

8 марта генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не в силах помешать властям Косово, однако в случае принятия решения о создании армии НАТО может пересмотреть уровень поддержки, оказываемый Приштине.

Силы безопасности Косово в основном занимаются поисковыми и спасательными операциями, борьбой с пожарами, разминированием и борьбой с последствиями различных аварий. В своем распоряжении они имеют лишь легкое вооружение. Власти страны обсуждают планы преобразования их в полноценную армию.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы, однако на севере региона и в нескольких анклавах на юге живут около 120 тысяч сербов. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции страны, частью своей территории.