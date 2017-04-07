Борцы с педофилами испортили выходные невиновному британцу

46-летнего вдовца, приехавшего со своей 13-летней дочерью в парк развлечений в британском графстве Суррей, заподозрили в педофилии. Об этом сообщает издание News.com.au.

Крейг Дарвелл и его дочь Милли остановились в гостинице Travelodge, находившейся недалеко от цели их поездки. Сотрудник отеля попросил мужчину доказать, что он приходится девочке отцом. Он объяснил, что таковы правила компании.

«Мне пришлось открыть Facebook и показать ему сообщения, которые я ей отправлял, — рассказывает Дарвелл. — После этого он сообщил мне, что уже позвонил в полицию, так что мне пришлось ждать, когда они приедут». Прибывшие стражи порядка сразу поняли, что произошла ошибка, и оставили мужчину в покое.

Представитель гостиницы сообщил журналистам, что клиенту были принесены извинения. Он добавил, что компания считает своим долгом защищать детей и уязвимую молодежь, и относится к этому делу с исключительной серьезностью.

Дарвелл пожаловался журналистам, что ошибка сотрудника гостиницы испортила ему все выходные.

В декабре сообщалось, что 101-летний британец Ральф Кларк приговорен к 13 годам лишения свободы за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.