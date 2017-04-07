Peuterey Х Vespa показали коллекцию-унисекс

Компании Peuterey и Vespa презентовали капсульную коллекцию аксессуаров и одежды унисекс. Новинки показали в рамках Salone del Mobile в Милане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Один из предметов в коллекции — шлем с основой из термопластика и подкладкой из гипоаллергенного материала. Также в линейке представлена межсезонная куртка с отстегивающейся подкладкой и складным капюшоном и защитные очки. Модели уже появились в продаже.

Мотороллеры Vespa (в переводе с итальянского — «оса») производятся итальянским концерном Piaggio с 1946 года. Они считаются самым успешным брендом скутеров в мире. В 2012 году у поклонников этого вида транспорта появилась собственная социальная сеть.

В ноябре 2016 года была представлена элеектрическая модель скутера. Мотороллер получил новый металлический корпус в голубом цвете с серебристыми вставками.

Миланский мебельный салон (Salone del Mobile) — международная выставка мебели, аксессуаров для дома и дизайна интерьеров. Основан в 1961 году.