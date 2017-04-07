При взрыве машины в Северной Осетии пострадали двое

При взрыве автомобиля в поселке Калининский в Северной Осетии пострадали два человека, сообщили «Интерфаксу» в главке МВД по республике Северная Осетия — Алания.

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии, их личности устанавливаются. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной случившегося стал бытовой конфликт между находившимися в машине.

В марте 2016 года возле Насыр-Кортской мечети в Назрани подорвался автомобиль, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Три человека получили ранения разной степени тяжести, один человек скончался. Взрыв машины, по версии следствия, мог быть покушением на проповедника Хамзата Чумакова, который в инциденте не пострадал.