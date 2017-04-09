Индия выделит Бангладеш 500 миллионов долларов на покупку запчастей для МиГ-29

По итогам визита премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Индию Нью-Дели планирует выделить кредит в 500 миллионов долларов на обновление ВВС страны. Деньги будут израсходованы на приобретение запчастей для истребителей МиГ-29, а также, возможно, на покупку новых самолетов МиГ-35.

В то же время издание отмечает, что Шейх Хасина отклонила предложение Индии о подписании договора о военном сотрудничестве сроком на 25 лет ввиду внутриполитической ситуации. Часть оппонентов считает премьер-министра Бангладеш марионеткой в руках Индии, и такое соглашение могло бы усилить оппозицию.

В настоящее время ВВС Бангладеш располагают 45 истребителями, из них 37 F-7 (китайская версия МиГ-21) и восемь МиГ-29, полученных в начале 2000-х годов. Также страна проводит тендер на закупку еще восьми самолетов, фаворитом которого называют истребитель МиГ-35. По оценкам специалистов, 500 миллионов долларов может хватить на ремонт парка МиГ-29 одновременно с закупкой новых самолетов.

При этом, как отмечает RBTH, у страны хорошие отношения с обоими основными соседями –– Индией и Мьянмой, а основную угрозу национальной безопасности Бангладеш представляют пираты и беженцы из Мьянмы –– мусульмане-рохинджа, часть которых участвует в финансируемых Пакистаном радикальных движениях.