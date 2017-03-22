Модернизация даст малазийским МиГ-29 возможность поражать наземные цели

Модернизация позволит истребителям МиГ-29N малазийских Королевских ВВС атаковать наземные цели. Возможные параметры совершенствования самолетов уточнил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов, возглавляющий объединенную делегацию «Ростеха» и РОЭ на выставке LIMA-2017, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы предлагаем разные варианты совершенствования истребителей, это зависит от пожеланий заказчика и наличия средств, –– отметил Кладов. –– В любом случае, после модернизации МиГ-29N станут многофункциональными, в том числе смогут работать по земле».

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21 марта о возможности совершенствования истребителей МиГ-29N и Су-30МКМ малазийских Королевских ВВС сообщили представители ОАК во время посещения стенда корпорации главой правительства Малайзии.

16 истребителей МиГ-29СЭ и 2 спарки МиГ-29УБ были поставлены Малайзии в 1995-6 годах в рамках контракта 1994 года. Главным предназначением этих машин являлось завоевание превосходства в воздухе, возможности поражения наземных целей при этом ограничивались использованием свободнопадающих боеприпасов и неуправляемых реактивных снарядов. Впоследствии в номенклатуру вооружения этих самолетов, получивших индекс МиГ-29N, были добавлены корректируемые авиабомбы КАБ-500 с лазерной головкой самонаведения. По имеющейся информации, в настоящее время ВВС Малайзии располагают 12 боеготовыми машинами МиГ-29N.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в российском военном ведомстве, ВВС Малайзии заинтересованы в расширении номенклатуры используемого высокоточного оружия, в том числе за счет управляемых ракет «воздух-поверхность».