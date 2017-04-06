Малайзия собралась перепродать свои МиГ-29 в Индию

Индия проявляет интерес к выкупу малайзийских истребителей МиГ-29 и включению в состав своих ВВС после модернизации. Об этом, как пишет Malay Mail Online, заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.

«Есть вероятность того, что они купят и модернизируют наши МиГ-29. В ответ мы подключимся к закупке запчастей для самолетов Сухого (Су-30МКМ — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

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Малайзия купила в 1994 году в России 16 одноместных истребителей МиГ-29N и две учебно-боевые спарки МиГ-29NUB. Самолеты представляли собой машины типа МиГ-29СД адаптированные к требованиям ВВС Малайзии. С этого момента две машины были списаны, а в боеспособном состоянии находятся 9 или 10 самолетов. В ближайшее время их планируется заменить на новые истребители.

Россия ранее неоднократно предлагала Куала-Лумпуру запустить программу модернизации этих самолетов. В частности, рассматривалась возможность довести их до технического облика МиГ-29СМ, позволяющего применять с борта управляемое оружие класса «воздух-поверхность».

Малайзия также эксплуатирует 18 тяжелых истребителей Су-30МКМ, представляющих собой развитие серийного самолета Су-30МКИ, состоящего на вооружении ВВС Индии и выпускаемого в этой стране при содействии России.