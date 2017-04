Gorillaz снимут сериал

Один из основателей виртуальной рок-группы Gorillaz аниматор Джейми Хьюлетт создаст сериал об истории коллектива. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает Fact.

Шоу будет состоять из 10 эпизодов. В данный момент оно находится в разработке.

Члены группы также раскрыли список артистов, которые отказались принять участие в записи их новой пластинки Humanz, релиз которой состоится 28 апреля. Среди таких исполнителей оказались бывший фронтмен группы The Smiths Моррисси, певица Дайон Уорвик и коллектив Sade.

Лидер Gorillaz Деймон Албарн объяснил название альбома — «Люди». По его словам, группа задавалась вопросом, «где мы сейчас находимся как раса». «Это не протест против Трампа, это музыка о том мире, в котором он смог быть избран президентом», — добавил исполнитель.

Коллектив уже выпустил несколько треков с нового диска, в том числе Let Me Out и песни Saturnz Barz, Andromeda, Weʼve Got The Power и Ascension.