Gorillaz пообещали более 40 новых песен

Основатель британской группы Gorillaz Деймон Албарн заявил, что у коллектива есть более 40 неопубликованных треков, которые музыканты планируют выпустить. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает Fact.

По его словам, записи были сделаны во время работы над предстоящим, пятым по счету студийным альбомом, релиз которого намечен на 28 апреля, но по каким-то причинам на пластинку не попали.

«Я сейчас медленно просматриваю все те композиции, которые были отвергнуты, и дорабатываю их», — сказал Албарн. Он добавил, что запас в 40-45 песен позволит ему «остаться в игре еще как минимум 18 месяцев».

Отмечается, что 6 апреля в эфире шоу Beats 1 будет представлена песня Let Me Out с нового альбома.

Предстоящий диск под названием Humanz будет включать в себя 19 треков. Ранее Gorillaz выпустили четыре клипа на композиции с нового альбома: Saturnz Barz, Andromeda, Weʼve Got The Power и Ascension.

Gorillaz — виртуальная рок-группа, участники которой — вымышленные анимационные персонажи: 2D, Мердок Никкалс, Нудл и Рассел Хоббс. Коллектив основан в 1998 году фронтменом Blur Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом.