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18:16, 10 мая 2024Россия

Очевидцы достали из утонувшего в Мойке автобуса троих человек

Двое очевидцев достали из утонувшего в Мойке автобуса троих человек

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Очевидец аварии с автобусом, который утонул в реке Мойке в Санкт-Петербурге, Шахбан Джабраилов рассказал, как вместе с другом спас пассажиров транспортного средства. Его словам приводит Telegram-канал SHOT.

По словам петербуржца, он вместе с другом ехал на вечернюю молитву, когда на их глазах автобус сбил ограждение и улетел в воду. Джабраилов и его друг немедленно бросились в реку, а также достали из затопленного салона троих человек и разместили их на крыше затонувшего транспорта.

Очевидец добавил, что помимо него и его друга, спасателям помогали еще около пяти человек, которые в момент аварии оказались рядом. Отмечается, что в Госдуме предложили наградить героев.

Ранее друг Джабраиолова Идрис Гаджиев, который также вытаскивал людей из затонувшего автобуса, рассказал о своем поступке.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Водитель автобуса не справился с управлением. По данным МЧС, жертвами аварии стали три человека.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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