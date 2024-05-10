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18:16, 10 мая 2024Бывший СССР

Украинский генерал заявил о давлении США на союзников из-за Киева

Генерал Романенко: США заставляют союзников менять сроки поставок F-16 Киеву

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Соединенные Штаты давят на своих европейских союзников, чтобы сдвинуть сроки поставки истребителей F-16 Украине на более поздние даны. Это происходит на фоне совсем иных публичных заявлений. Таким мнением поделился бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенков эфире интернет-канала «Фабрика новостей», передает РИА Новости.

«Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16», — указал военный.

По мнению генерала, поставки американских самолетов было возможно начать еще в конце 2023 года, но Вашингтон якобы заставили Бельгию, Данию и Норвегию сдвинуть сроки сначала на середину лета, а затем на осень — вопреки своим же заявлениям.

Ранее сообщалось, что воздушные силы Украины могут получить первые истребители F-16 Fighting Falcon американского производства в июне-июле. Об этом рассказало агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника на Украине.

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      Екатерина Подвигина
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