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18:25, 10 мая 2024Россия

Пострадавших из затонувшего автобуса доставили в две больницы

Пострадавших из затонувшего автобуса доставили в две городские больницы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пострадавших пассажиров автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, доставили в две городские больницы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на главу комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, побывавшего в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе и больнице имени Костюшко, передает ТАСС.

Лисовец подчеркнул, что посетил медицинские учреждения, чтобы убедиться в правильно организованной работе, а также в наличии ресурсов и средств (дежурных бригад, расходного материала и медикаментов).

Отмечается, что в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе доставили одного из пассажиров автобуса в состоянии средней тяжести. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа, а также ссадину плеча.

Еще одного пострадавшего доставили в больницу имени Костюшко, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Медики выявили у пациента признаки утопления, аспирацию пресной водой, двустороннюю аспирационную пневмонию и дыхательную недостаточность первой степени.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул после ДТП с автомобилем каршеринга. Водитель автобуса не справился с управлением. По данным МЧС, жертвами аварии стали три человека.

ЖЗЛ
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